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لبنان

حادثة إنتحار في كسروان... اب لفتاتين أطلق النار على نفسه!

Lebanon 24
09-02-2024 | 07:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب ط.ك. أطلق النار على نفسه، في منطقة درعون.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الشاب من مواليد العام 1979، وهو اب لفتاتين.
 
 
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درعون

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