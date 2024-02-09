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لبنان

صرخةٌ لمزارعي عكّار: أوقفوا التّهريب واضبطوا الحدود

Lebanon 24
09-02-2024 | 07:12
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نفذ عدد من مزارعي سهل عكار وقفة رمزية احتجاجية على الكارثة الكبيرة التي حلت بهم من جراء الفيضانات والسيول التي أتلفت محتويات البيوت البلاستيكية من خضار مختلفة  بالاضافة الى موسم البطاطا المزروع حديثا.
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ولفت مختار بلدة الشيخ محمد سايد فياض الغريب الى "الغياب الكلي للمسؤولين والنواب عن هموم المزارعين، ونطالب وزير الزراعة بضرورة زيارة المنطقة والاطلاع عن كثب على اوضاع المزارعين". ودعا الى "وقف التهريب وضبط الحدود وتنظيم روزنامة زراعية تحصن المواسم المحلية.(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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