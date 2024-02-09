في الضنية.. هذا ما يحصل لقفران النحل!

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أعلنت الجمعية التعاونية لنحالي بيت الفقس ـ الضنية، في بيان، أنه "وردتنا شكاوى كثيرة من عدد لا بأس من النحالين عن تعرضهم لسرقة قفران من النحل، لذلك تتوجه التعاونية بنداء إلى الأجهزة المعنية كافة، والتي نعرف ظروفها الصعبة في هذه الأيام ونحن أكثر من يقدرها، أن تمنح ولو جزءاً بسيطاً من جهدها لمكافحة هذه السرقات، ووضع حدّ لها".ودعت التعاونية تجار النحل الى أن "يعلنوا على الملأ ممّن يشترون القفران، ونتوجه إلى النحالين جميعاً وندعوهم أن يراقبوا من يراقبهم ومن يشكّون بأمره، ونطلب من الجميع أن يضعوا كاميرات مراقبة في مناحلهم التي ستساعد في كشف السارقين".(الوكالة الوطنية للإعلام)