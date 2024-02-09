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لبنان

قرار يتعلّق بطريق ضهر البيدر... ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
09-02-2024 | 07:57
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أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده أنه بناءً على التقرير الصادر عن المديرية الإقليمية للأشغال في البقاع، وبناء على الرأي الفني الصادر عن الاستشاري المكلف من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، وبعد التنسيق مع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، ومع المدير الإقليمي للأشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحادة،  تم اتخاذ القرار بالسماح للشاحنات كافة بما فيها شاحنات النقل "الترانزيت" بالعبور على طريق ضهر البيدر الدولي بدءًا من فجر يوم غد السبت من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا للشاحنات المتوجهة من بيروت نحو البقاع، ومن الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً للشاحنات المتوجهة من البقاع نحو بيروت.
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وأشار المحافظ إلى " أن قرارات منع مرور الشاحنات والانتقال تدريجيا إلى السماح بعبورها يتم بناء على تقارير فنية وهندسية وبحسب وضعية الطريق ".

وأضاف:" أن هذه التقارير أشارت إلى عدم إمكانية إلتقاء شاحنتين في المكان والوقت عينهما، ولذلك يتم تحديد العبور باتجاه واحد من بيروت إلى البقاع وبالعكس، على أن يتم اتخاذ القرارت تباعا عند التأكد بشكل نهائي من وضعية الطريق بحيث لا تشكل خطرا على سلامة المواطنين والسلامة المرورية".
 
 
 
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