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لبنان

كلاس هنّأ قطر على تنظيم كأس آسيا: ليس بغريب عن الدوحة

Lebanon 24
09-02-2024 | 08:16
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إستقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس في مكتبه، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور المدير العام للمنشآت رئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات، رئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة، مدير مكتب الوزير حسين عمر ومستشارة شؤون الشباب الدكتورة ميرنا صبرا.
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وهنأ كلاس ضيفه على النجاح المنقطع النظير لدولة قطر في استضافة كأس آسيا "وهو أمر ليس بغريب عن الدوحة التي أصبحت عاصمة وقبلة الرياضة العالمية"، كما هنأ بتأهل "العنّابي" الى المباراة النهائية للدفاع عن لقبه، مُبدياً سعادته لتأهل منتخبي قطر والاردن العربيين، ومتمنياً "قمة راقية بينهما تعكس المستوى الفني والاخلاق والروح الرياضية والاخوية العالية".

وناقش كلاس وسفير قطر المراحل التي قطعها اتفاقيّ التعاون بين البلدين في مجاليّ الشباب والرياضة، وأكد كلاس أنهما باتا مُنجزين من الجانب اللبناني، فوعد بن عبد الرحمن ب"التحرّك سريعاً لإنجازهما من الجانب القطري سعياً لتوقيعهما في أسرع وقت ممكن، تحقيقاً للفائدة المتبادلة لشباب ورياضيي قطر ولبنان".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

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