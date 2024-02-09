عبد اللهيان في بيروت: طهران ستستمر بدعم المقاومة ولبنان

وصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان في زيارة لعقد الاجتماعات والتشاور مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى، وبعض قادة فصائل المقاومة في المنطقة. كما ستشمل الجولة الاقليمية لوزير الخارجية الايراني سوريا وربما دول اخرى ايضا.

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ومن مطار رفيق الحريري الدوليّ، أكّد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران ستستمر في دعمها القوي للمقاومة وللبنان، مشددًا على أن "حزب الله والمقاومة في لبنان قاما بشجاعة وحكمة بدورهما الرادع والمؤثر".

وأضاف:" قادة المقاومة في فلسطين ولبنان قاموا بعملهم بكل بصيرة".

ولفت وزير الخارجية الإيراني من مطار بيروت إلى أن " الكيان الإسرائيلي يعمل على جر الولايات المتحدة إلى مستنقع حرب في المنطقة".

وأشار إلى أنه "بعد 4 أشهر من الإبادة الجماعية لا تزال إسرائيل لم تحقق أيا من أهداف الحرب، وقد قلنا لواشنطن إن عليها ألا تدعم إسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".(الجزيرة)



