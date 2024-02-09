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لبنان

مروّجو مخدرات وقعوا في قبضة مفرزة استقصاء بيروت.. وهذا ما ضُبط بحوزتهم

Lebanon 24
09-02-2024 | 08:39
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

 1- في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من جرائم ترويج المخدرات وتعاطيها ضمن مدينة بيروت وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن قيام أحد الاشخاص بترويج المخدِّرات في محلة طريق الجديدة شارع حمد على متن جيب لون ابيض.
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 بتاريخ 26-01-2024 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيف السيارة المذكورة، وعلى متنها المدعو:

 ب. م. (مواليد عام 1990، لبناني)
وبتفتيشه، ضبط بحوزته /5/ علب شفّافة بداخلها حوالي /85/ غ من مادّة "باز الكوكايين"، /3/ طبّات بلاستيكية بداخلها آثار مادة الكوكايين، /6/ مظاريف دواء، علب طبشور بداخلها /7/ خراطيش تستعمل لمزج مادة الكوكايين، /3/ هواتف خلوية بداخل اثنين منها شرائح صالحة للاستعمال، والثالث من دون شريحة.
 

2- وفي سياقٍ متّصل، بتاريخ 27-01-2024 وأثناء تواجد إحدى دوريّات المفرزة في محلّة طريق الجديدة- أرض جلّول، اقترب أحد الشبّان من جيب نوع "رانج روفر" كان مركونًا في المحلّة وعلى متنه /4/ شبّان، وحاول بيعهم المخدّرات.

على الفور، قامت الدورية بتوقيفهم بالجرم المشهود، وتبيّن أنّهم يُدعَون:

ح. ح. (مواليد عام 1995، سوري) (المروّج)
ر. ح. (مواليد عام 1995، لبناني)
س. ع. ح. (مواليد عام 1996، لبناني)
م. هـ. (مواليد عام 2000، لبناني)
ضبط بحوزة (ح. ح.) كيسان من النايلون الشفاف بداخلها حوالي /110/غ. من مادة حشيشة الكيف، كما عُثر في داخل السيارة على دفتر لف وبندقية "بومب أكشن" مع ممشطين فارغين. 

   أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين جميعًا، وأودعوا مع المضبوطات فصيلة طريق الجديدة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء.
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