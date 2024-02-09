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لبنان
العسكريون المتقاعدون يصعّدون: يوم غد هو يوم آخر
Lebanon 24
09-02-2024
|
08:55
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أكد حراك المتقاعدين العسكريين، في بيان، أن "يوم غد السبت العاشر من شباط هو يوم آخر بعد ما حصل مع المتقاعدين العسكريين.. فالوضع العام في البلد سيتم تحديده بعد جلسة الغد، ولن تمر أي مناورات أو تشويهات لمطالبنا المحقة، وعلى مجلس الوزراء مجتمعا ألا يقبل أن تجوع فئة كبيرة لمصالح خاصة واسترضاء وظيفي، ما نريده هو أن يتم التوزيع بعدالة ومساواة للمبلغ المرصود".
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أضاف: "بالامس استخدمتم اسلوب الاسترضاء الذي قبلت القيادات العسكرية باستخدام السلاح بوجه أبناء مؤسساتها من ضباط ورتباء وأفراد متقاعدين، وبكل وقاحة للاسف".
ودعا حراك المتقاعدين العسكريين "جميع المتقاعدين العسكريين وعائلاتهم وشبانهم وداعمينهم الى عدم البقاء في منازلهم وان يتجهزوا لجميع الاحتمالات التصعيدية، وإما أن تعدلوا واما لن تفتح الإدارات بتاتا وستكونون أهدافا مباشرة لنا. بالتأكيد عائلاتكم ايها الوزراء لعنتكم على ما اقترفتموه بالامس".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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