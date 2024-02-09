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لبنان

سماع صوت إنفجارين قويين في الجنوب... ما هي طبيعتهما؟

Lebanon 24
09-02-2024 | 09:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، أغار على محيط تلة علي الطاهر، مقابل بلدة كفرتبنيت.
 
 
وقد سُمع صوت إنفجارين قويين، ناتجين عن الصاروخين اللذين استهدفا المنطقة، وقد وصل صداهما إلى منطقة النبطيّة.
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