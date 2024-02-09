سماع صوت إنفجارين قويين في الجنوب... ما هي طبيعتهما؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، أغار على محيط تلة علي الطاهر، مقابل بلدة كفرتبنيت.

وقد سُمع صوت إنفجارين قويين، ناتجين عن الصاروخين اللذين استهدفا المنطقة، وقد وصل صداهما إلى منطقة النبطيّة.