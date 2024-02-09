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لبنان

قائد عسكريّ إسرائيليّ يُهدّد "الحزب": سنُوسّع الحرب والتحوّل إلى الهجوم

Lebanon 24
09-02-2024 | 09:48
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أعلن قائد المنطقة العسكرية الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أوري غوردين، أن الجيش يواصل الاستعداد لتوسيع العمليات القتالية والتحول إلى الهجوم شمالي البلاد في منطقة الحدود مع لبنان.

ونقل المكتب الإعلامي في الجيش الإسرائيلي عن غوردين قوله: "هدفنا هو تغيير الأوضاع في مجال الأمن في الشمال بطريقة تمكننا من توفير عودة آمنة للسكان إلى منازلهم. كلنا عزم على تغيير الواقع في مجال الأمن ونواصل الاستعداد لتوسيع الحرب في الشمال والتحول إلى الهجوم، هذه هي مهمتنا". وأضاف: "سنواصل العمليات الدفاعية وتوجيه ضربات لحزب الله". (العربية) 
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