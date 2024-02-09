وزير الزراعة عن صمود المزارعين الجنوبيين: وجه المقاومة الناصع بوجه الاحتلال

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بالرغم من الاوضاع الامنية التي يعيشها الجنوب اللبناني بفعل الاعتداءات الاسرائيلية وفي زيارة دعم لصمود الجنوبيين، زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن ونظيره العراقي عباس جبر المالكي الجنوب اللبناني وتفقدا شركات التصنيع الغذائي في الانصارية وقدموس وعدلون - قضاء صيدا، حيث كان في استقبالهما عضو كتلة "التنمية و التحرير" النائب الدكتور اشرف بيضون، سفير لبنان في العراق علي الحبحاب، ممثل قيادة حركة "امل" في الجنوب حسان صفا، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، رئيسة دائرة الجنوب في وزارة الزراعة سوسن حمزة، رئيس مصلحة الزراعة في النبطية مسؤول حركة "امل" في المنطقة احمد صالح، رئيس بلدية انصارية علي الجرمقي، شخصيات وفاعليات.وأشار النائب بيضون الى أن "الزيارة تأتي في هذا التوقيت المهم الذي يسجل فيه ابناء الجنوب الصامد أروع العطاءات وبذل الدماء كرامة للوطن واهله".واشاد "بهذه اللفتة العراقية التي تأتي عربون تقدير لدور لبنان ومقاومته ودعمه للصناعات اللبنانية".بدوره أكد الحاج حسن أنه "لا بد من توجيه التحية الى الجنوب المقاوم ، الجنوب الذي يدافع عن لبنان والعروبة ، الجنوب الذي سينتصر كما في كل مرة منذ التحرير، وحرب تموز وكل محطات المقاومة لأنه محكوم بالانتصار، وليس لديه خيار سوى الانتصار".واضاف: "هذه الزيارة اليوم هي دعم للصمود وشكل اخر من اشكال المقاومة، وهي تعبر عن وقوف العراق الشقيق الى جانب لبنان" .وتوجه الحاج حسن للذين يطالبون لبنان بتطبيق القرار ١٧٠١ ، بالسؤال : "من يخرق ال ١٧٠١ ، اليس العدو الاسرائيلي الذي يعربد يومياً في سماء لبنان وسجل اكثر من ٢٠ الف خرق؟".وأشار الى أن "لبنان على استعداد لالتزام القرار الاممي بعد التزام العدو و انسحابه من الاراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات"، مؤكدًا على أن "معادلة لبنان الماسية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة هي الضمانة لحفظ حقوقنا والدفاع عن وطننا" .وعلى مستوى وزارة الزراعة، أشار الحاج حسن الى أن "الامن الغذائي لا يقل اهمية عن الوضع الامني، فكما يقوم جيشنا اللبناني والمقاومة بحماية لبنان، نحن سنقوم بواجباتنا على اكمل وجه لحماية امن الناس الغذائي" .وختم الحاج حسن" "الثناء والتقدير على الجهود التي يبذلها المزارعون اللبنانيون، واصحاب المؤسسات والشركات الجنوبية التي لمسنا جودة انتاجها ودقة عملها خلال الجولة".وتحدث وزير الزراعة العراقي فقال: "سعدت كثيرا بهذه الزيارة الى الجنوب اللبناني، بعدما وقعنا بالامس في بيروت اتفاقية تعاون عراقية لبنانية في السرايا الحكومية".واضاف المالكي: "أحمل اليكم تحية العراق وأهله، العراق الذي يتعرض ايضا لاعتداءات متتالية، وبالامس القريب خسرنا قادة في المقاومة".وتابع: "نحن من هنا من الجنوب اللبناني، نؤكد ثبات موقفنا الداعم للبنان وحقه في المقاومة لاسترجاع ارضه" .وختم المالكي شاكرا "حسن وحفاوة الاستقبال"، وقال: "ما شاهدناه في الجنوب يبعث الامل فينا بوجود هكذا مصانع تساهم في انتاج غذائي سليم".(الوكالة الوطنية للإعلام)