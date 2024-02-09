حادثة مروّعة في عكار... أطلق النار على شقيقه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ خ.ي أطلق النار على شقيقه م.ي، بسبب وجود خلافات بينهما، في بلدة سرار العكارية.

ونُقل الجريح الى المستشفى، بينما تمكّنت شعبة المعلومات من توقيف مُطلق النار.