16
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حادثة مروّعة في عكار... أطلق النار على شقيقه
Lebanon 24
09-02-2024
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ خ.ي أطلق النار على شقيقه م.ي، بسبب وجود خلافات بينهما، في بلدة سرار العكارية.
ونُقل الجريح الى المستشفى، بينما تمكّنت شعبة المعلومات من توقيف مُطلق النار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اشتباكات وانفجارات ودوي إطلاق نار في محيط مدارس العودة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس (الجزيرة)
Lebanon 24
اشتباكات وانفجارات ودوي إطلاق نار في محيط مدارس العودة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس (الجزيرة)
09/02/2024 19:48:23
09/02/2024 19:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 4 أشخاص بعملية إطلاق نار في أحد أسواق جورجيا والسلطات تعلن اعتقال المشتبه به (سكاي نيوز)
Lebanon 24
مقتل 4 أشخاص بعملية إطلاق نار في أحد أسواق جورجيا والسلطات تعلن اعتقال المشتبه به (سكاي نيوز)
09/02/2024 19:48:23
09/02/2024 19:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف على أفضلية مرور في الكورة.. إطلاق نار وجريح!
Lebanon 24
خلاف على أفضلية مرور في الكورة.. إطلاق نار وجريح!
09/02/2024 19:48:23
09/02/2024 19:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو إشتباكات بين الجيش ومهربين... إطلاق نار كثيف واستخدام قنابل
Lebanon 24
بالفيديو إشتباكات بين الجيش ومهربين... إطلاق نار كثيف واستخدام قنابل
09/02/2024 19:48:23
09/02/2024 19:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار
سرار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
13:54 | 2024-02-08
08/02/2024 01:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني في ذمة الله
Lebanon 24
فنان لبناني في ذمة الله
12:51 | 2024-02-08
08/02/2024 12:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرا بالطقس المُشمس.. سيناريو الأمطار والثلوج عائد في هذا الموعد
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرا بالطقس المُشمس.. سيناريو الأمطار والثلوج عائد في هذا الموعد
01:31 | 2024-02-09
09/02/2024 01:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس
05:39 | 2024-02-09
09/02/2024 05:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة مكاتب شركة شهيرة جدّاً... ما السبب؟
Lebanon 24
مداهمة مكاتب شركة شهيرة جدّاً... ما السبب؟
14:10 | 2024-02-08
08/02/2024 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:44 | 2024-02-09
أمر يخص لبنان.. بماذا اعترف الجيش الإسرائيليّ هذا المساء؟
12:17 | 2024-02-09
بالفيديو.. إسرائيل تعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في الجنوب
12:04 | 2024-02-09
رغم التوتر.. بلدة جنوبية حدودية تحتفل بعيد مار مارون
12:00 | 2024-02-09
الإعتداءات الإسرائيلية ضدّ الجنوب مستمرّة.. هذه آخر التطورات الميدانيّة
11:52 | 2024-02-09
بـ"الكاتيوشا".. ماذا قصف "حزب الله" هذا المساء؟
11:12 | 2024-02-09
منصور ذيبة مفقود.. هل لديكم أي معلومات عنه؟
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
09/02/2024 19:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
09/02/2024 19:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
09/02/2024 19:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24