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لبنان

حادثة مروّعة في عكار... أطلق النار على شقيقه

Lebanon 24
09-02-2024 | 10:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ خ.ي أطلق النار على شقيقه م.ي، بسبب وجود خلافات بينهما، في بلدة سرار العكارية.
 
ونُقل الجريح الى المستشفى، بينما تمكّنت شعبة المعلومات من توقيف مُطلق النار.
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