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لبنان

توتّر كبير تشهده منطقة لبنانيّة... إشتباك مسلّح وإصابة 6 أشخاص

Lebanon 24
09-02-2024 | 10:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة 6 أشخاص، في اشتباك مسلّح، في حارة مدينة صور، بين ال ضيا وال طحان.
 
 
وعُلم أنّ من بين المصابين: م.ه.ض وع.ال.ط وم.د.
 
 
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وقد توجّهت فرق الإسعاف إلى المكان، فيما عُلم أنّ الإشكال سببه خلافات قديمة.
 
 
 
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