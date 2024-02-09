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لبنان

بالفيديو.. صواريخ من لبنان تنهمر على المستوطنات الإسرائيليّة

Lebanon 24
09-02-2024 | 11:12
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إنه تم إطلاق ما لا يقل عن 20 صاروخاً باتجاه منطقة إصبع الجليل عند الحدود مع لبنان.
 
وتحدثت التقارير عن أن المستوطنات في الجليل تعرضت لقصف كثيف وعنيف، وقد سمع دوي عدد من الإنفجارات هناك إلى جانب صوت صفارات الإنذار التي تم إطلاقها في مستوطنة كريات شمونة ومناطق أخرى مثل كفار سولد، شمير، المنارة، وكفر بلوم.
 
تزامناً مع ذلك، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو توثق مشهداً لسقوط صواريخ في الجانب الفلسطيني المحتل، من دون أن ورود أي معلومات حتى الآن عن الأمكنة التي تم استهدافها. 
 
 
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