أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، أنه استهدفَ ثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان الإسرائيلي المحتل.

ولفت الحزب إلى أن عملية القصف جاءت عند الساعة 5.50 مساء، وحصلت بواسطة "صواريخ الكاتيوشا".