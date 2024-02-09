Advertisement

لبنان

الإعتداءات الإسرائيلية ضدّ الجنوب مستمرّة.. هذه آخر التطورات الميدانيّة

Lebanon 24
09-02-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1162524-638431022202419323.jpg
Doc-P-1162524-638431022202419323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصل العدو الإسرائيليّ اعتداءاته ضدّ الأراضي اللبنانية، فقصف مساء اليوم عدداً من المناطق الجنوبية الحدودية.

Advertisement
وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الجيش الإسرائيليّ شن غارة على منطقة اللبونة في الناقورة، كما استهدف أيضاً بلدة الخيام.

وبحسب الوكالة، فقد قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي الأطراف الحدودية للناقورة، ناحية الخط الأزرق من الجنوب في القطاع الغربيّ. 

ومساء، أعلن "حزب الله"، أنه استهدفَ ثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان الإسرائيلي المحتل.

ولفت الحزب إلى أن عملية القصف جاءت عند الساعة 5.50 مساء، وحصلت بواسطة "صواريخ الكاتيوشا".
 



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2024-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2024-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:20 | 2024-02-09
15:00 | 2024-02-09
14:42 | 2024-02-09
14:05 | 2024-02-09
14:00 | 2024-02-09
13:44 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24