الإعتداءات الإسرائيلية ضدّ الجنوب مستمرّة.. هذه آخر التطورات الميدانيّة

واصل العدو الإسرائيليّ اعتداءاته ضدّ الأراضي اللبنانية، فقصف مساء اليوم عدداً من المناطق الجنوبية الحدودية.



Advertisement وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الجيش الإسرائيليّ شن غارة على منطقة اللبونة في الناقورة، كما استهدف أيضاً بلدة الخيام. وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الجيش الإسرائيليّ شن غارة على منطقة اللبونة في الناقورة، كما استهدف أيضاً بلدة الخيام.



وبحسب الوكالة، فقد قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي الأطراف الحدودية للناقورة، ناحية الخط الأزرق من الجنوب في القطاع الغربيّ.



ومساء، أعلن "حزب الله"، أنه استهدفَ ثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان الإسرائيلي المحتل.



ولفت الحزب إلى أن عملية القصف جاءت عند الساعة 5.50 مساء، وحصلت بواسطة "صواريخ الكاتيوشا".







