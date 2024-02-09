رغم التوتر.. بلدة جنوبية حدودية تحتفل بعيد مار مارون

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وألقى غفري كلمة تحدث فيها عن معاني المناسبة وفضائل القديس مارون، وقال: "نأمل ان يباركنا جميعنا و ان يعطي بلادنا الامن والامان والسلامة، وان تنتهي الحرب في الجنوب ويعود الاهالي إلى قراهم".وأقيم للمناسبة حفل غداء على شرف الحضور في بهو الكنيسة القى خلاله ميلاد عيد كلمة أكد فيها ان أبناء علما الشعب "متشبثون بأرضهم"، داعيا الدولة إلى "تأمين مقومات الصمود".