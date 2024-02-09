أمر يخص لبنان.. بماذا اعترف الجيش الإسرائيليّ هذا المساء؟

اعترف جيش العدو الإسرائيلي بسقوط نحو 40 صاروخاً داخل الأراضي المحتلة إثر إطلاقهم من لبنان، مساء اليوم الجمعة.



Advertisement وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف طال قاعدة عسكريّة شمال هضبة الجولان، زاعماً أنه لا إصابات في المكان جراء الحادثة. وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف طال قاعدة عسكريّة شمال هضبة الجولان، زاعماً أنه لا إصابات في المكان جراء الحادثة.



كذلك، ذكرت القوات الإسرائيلية أنه تمّ تحديد إحدى المنصات التي تمت منها عملية إطلاق الصواريخ في منطقة قلعة دوبية، مشيرة إلى أن طائرة استهدفت المنصة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضاً أن طائرة مقاتلة تابعة له قصفت مبنى عسكرياً لـ"حزب الله" إلى جانب أراضٍ لبنانية تم استهدافها.



ومساء، أعلن "حزب الله"، أنه استهدفَ ثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان الإسرائيلي المحتل.