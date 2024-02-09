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لبنان

إرتقى في جنوب لبنان.. شهيد جديد لـ"الحزب" اليوم

Lebanon 24
09-02-2024 | 12:49
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، إستشهاد المجاهد محمد علي فياض (لواء الحسين)، الذي إرتقى إبان المواجهات ضد العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وأشار بيان الحزب إلى أن موعد تشييع فياض سيجري تحديده لاحقاً.
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