عبد اللهيان وصل إلى بيروت: أمن لبنان من أمن إيران

وصل إلى بيروت، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حيث سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، إضافةً إلى عقد لقاءاتٍ مع شخصيات سياسية ودينية.

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ومن مطار بيروت الدولي، قال عبد اللهيان إن "إيران ستستمر في دعمها القوي للمقاومة وللبنان"، وأضاف: "نحن نعتبر أن أمن لبنان من أمن إيران والمنطقة، وحزب الله والمقاومة في لبنان قامت بكل شجاعة وبكل حكمة بإيفاء دورها الرادع والمؤثر".

ورأى عبد اللهيان أن "تل أبيب لن تحقق أياً من أهدافها المعلنة"، وأردف: "ما نشهده اليوم تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى وقوة المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة، وإن قادة المقاومة في فلسطين ولبنان، سواء في المجال الميداني والعملي وأيضاً في المجال السياسي، قاموا بعملهم بكل بصيرة ودراية".

كذلك، اعتبر عبد اللهيان أن "ستمرار أميركا في دعمها للكيان الإسرائيلي ولنتنياهو لن يجلب إلّا الفشل الحاصل لهم"، وقال: "الكيان الإسرائيلي يتطلع نحو أميركا ليوقعها في مستنقع الحرب في الشرق الأوسط ويغرقها في هذا المستنقع".