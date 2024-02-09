مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!

نشرت منصة "بلينكس" الإماراتية تقريراً، اليوم الجمعة، كشف عن مفاجأة جديدة ترتبط بالقصف الإسرائيليّ الذي طال مدينة النبطية، أمس الخميس.

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وذكرت المنصة أن وسائل إعلام لبنانية وعربية طرحت روايات عديدة عن ضربة النبطية، أبرزها ما قال إن القصف استهدف قيادياً في "حزب الله" يُدعى علي كركي.

المنصة قالت أن الكلام عن إستهداف كركي "غير صحيح"، وقالت نقلاً عن مصادر إن الأخير لم يكن موجوداً ضمن القافلة المستهدفة، كما أشارت إلى أن الشخص المذكور ليس "القائد العسكري" للحزب، لكنه عضو في ما يسمى "المجلس الجهادي" التابع للأخير.