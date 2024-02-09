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لبنان

خبر عاجل عن رواتب العسكريين.. إليكم ما تقرّر

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-02-2024 | 14:42
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علم "لبنان24" أنه تم تأجيل تحرك العسكريين المتقاعدين المقرر يوم غدٍ تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

ولفتت المصادر إلى أن إلغاء اعتصام المتقاعدين جراء إثر تلقي ممثلين عنهم ضمانات من قائد الجيش جوزاف عون بتحديد جلسة خاصة للبت برواتب العسكريين الأسبوع المقبل.
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بدورها، قالت قناة "الجديد" إنه لا قرار غداً حول الحوافز المالية في القطاع العام، مشيرة إلى أن "هذا ما تبلغ به الوزراء". 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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