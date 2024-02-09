خبر عاجل عن رواتب العسكريين.. إليكم ما تقرّر

علم "لبنان24" أنه تم تأجيل تحرك العسكريين المتقاعدين المقرر يوم غدٍ تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.



ولفتت المصادر إلى أن إلغاء اعتصام المتقاعدين جراء إثر تلقي ممثلين عنهم ضمانات من قائد الجيش جوزاف عون بتحديد جلسة خاصة للبت برواتب العسكريين الأسبوع المقبل.

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