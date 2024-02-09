من سكان الغازية.. "الحزبُ" ينعى شهيداً جديداً

أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستشهاد المُجاهد حسن حسين خليفة (عمار)، إبان المواجهات ضد العدو الإسرائيليّ في جنوب لبنان.

وذكر الحزب أن الشهيد خليفة هو من مواليد العام 1989، وينتمي إلى بلدة الصرفند ومن سكان بلدة الغازية.