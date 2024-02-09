عن تحرّك الغد.. إليكم ما أعلنه العسكريون المتقاعدون

أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين، اليوم الجمعة، تأجيله التحرك المقرر يوم غد السبت 10 شباط 2024 في محيط مجلس الوزراء، وذلك بعد تلقي القيمين على التحرك ضمانات بعدم إقرار أي مرسوم متعلق بالرواتب والأجور والذي كان قد رفض التجمع المسودة المعممة بشأنه.

Advertisement

وأشار التجمع إلى أنّ الخطوة الايجابية من قبل التجمع يجب أن تقابل بإيجابية من قبل الحكومة لبحث موضوع الرواتب والأجور بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقاً للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للعسكريين المتقاعدين.

وتوجه التجمع بجزيل الشكر الى جميع العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم، واعداً إياهم بالسعي الدائم لتحسين الأوضاع المعيشية لهم.





ولفتت المصادر إلى أن إلغاء اعتصام المتقاعدين جراء إثر تلقي ممثلين عنهم ضمانات من قائد الجيش جوزاف عون بتحديد جلسة خاصة للبت برواتب العسكريين الأسبوع المقبل.







