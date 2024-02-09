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لبنان

عن تحرّك الغد.. إليكم ما أعلنه العسكريون المتقاعدون

Lebanon 24
09-02-2024 | 15:20
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أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين، اليوم الجمعة، تأجيله التحرك المقرر يوم غد السبت 10 شباط 2024 في محيط مجلس الوزراء، وذلك بعد تلقي القيمين على التحرك ضمانات بعدم إقرار أي مرسوم متعلق بالرواتب والأجور والذي كان قد رفض التجمع المسودة المعممة بشأنه.
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وأشار التجمع إلى أنّ الخطوة الايجابية من قبل التجمع يجب أن تقابل بإيجابية من قبل الحكومة لبحث موضوع الرواتب والأجور بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقاً للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للعسكريين المتقاعدين.
 
وتوجه التجمع بجزيل الشكر الى جميع العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم، واعداً إياهم بالسعي الدائم لتحسين الأوضاع المعيشية لهم. 

وكان "لبنان24" ذكر في خبر سابق، مساء اليوم، أنه تم تأجيل تحرك العسكريين المتقاعدين المقرر يوم غدٍ تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
 
ولفتت المصادر إلى أن إلغاء اعتصام المتقاعدين جراء إثر تلقي ممثلين عنهم ضمانات من قائد الجيش جوزاف عون بتحديد جلسة خاصة للبت برواتب العسكريين الأسبوع المقبل.



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