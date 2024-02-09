صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟

فوجئ مواطنون مساء اليوم الجمعة، بدوي إنفجار كبير في منطقة الأوزاعي - بيروت.

مصادر في المنطقة قالت إنه ما من حادث أمني، مؤكدة أنّ صوت الإنفجار ناجم عن إنفجار عجلة شاحنة.