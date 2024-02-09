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لبنان
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
09-02-2024
|
15:33
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فوجئ مواطنون مساء اليوم الجمعة، بدوي إنفجار كبير في منطقة الأوزاعي - بيروت.
مصادر في المنطقة قالت إنه ما من حادث أمني، مؤكدة أنّ صوت الإنفجار ناجم عن إنفجار عجلة شاحنة.
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