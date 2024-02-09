حادثة عند الحدود لم نشهدها منذ العام 2006.. هذا الخبر يعلن تفاصيلها!

علقت وسائل إعلام إسرائيلية على حادثة إطلاق وابل من الصواريخ، مساء اليوم الجمعة، من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وذكرت التقارير أنه تم إطلاق 60 صاروخاً على الأقل باتجاه مستوطنة كريات شمونة ومستوطنات أخرى، مشيرة إلى أن "الرشقة الصاروخية التي تم توجيهها نحو إسرائيل لم يكن لها مثيل منذ حرب تموز عام 2006"، وأضافت: "ما جرى لا يمثل سوى القليل من قدرات حزب الله".

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ومساء، أعلن الحزب في بيان أنه استهدف ‏ثكنة كيلع ‌‏التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏