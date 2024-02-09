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لبنان
نص مشروع هيكلة المصارف وردّ الوادئع
Lebanon 24
09-02-2024
|
23:09
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اعدت الحكومة " مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الذي يتضمن فصولاً عن كيفية رد الودائع.وقد تم توزيعه امس على الوزراء ، على ان تخصص له جلسة لاحقاً لدرسه وإقراره ثم تحويله الى مجلس النواب.
وهنا نص المشروع
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