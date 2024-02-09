Advertisement

لبنان

نص مشروع هيكلة المصارف وردّ الوادئع

Lebanon 24
09-02-2024 | 23:09
A-
A+
Doc-P-1162652-638431425092814968.png
Doc-P-1162652-638431425092814968.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعدت الحكومة " مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الذي يتضمن فصولاً عن كيفية رد الودائع.وقد تم توزيعه امس على الوزراء ، على ان تخصص له جلسة لاحقاً لدرسه وإقراره ثم تحويله الى مجلس النواب.
وهنا نص المشروع
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المصارف وجّهت مذكرة ربط النزاع الى جهة غير صالحة: هل يتحمل مصرف لبنان المسؤولية؟
lebanon 24
10/02/2024 08:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
من نائب رئيس الحكومة.. توضيحٌ لأهداف قانون معالجة أوضاع المصارف
lebanon 24
10/02/2024 08:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... سطو مسلّح على أحد المصارف!
lebanon 24
10/02/2024 08:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تستطيع المصارف الإلتزام بـ 166؟ وماذا عن توفّر السيولة والملاءة؟
lebanon 24
10/02/2024 08:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24

المصارف

مصرف لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2024-02-10
01:15 | 2024-02-10
01:00 | 2024-02-10
01:00 | 2024-02-10
23:18 | 2024-02-09
23:17 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24