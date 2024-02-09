نص مشروع هيكلة المصارف وردّ الوادئع

اعدت الحكومة " مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الذي يتضمن فصولاً عن كيفية رد الودائع.وقد تم توزيعه امس على الوزراء ، على ان تخصص له جلسة لاحقاً لدرسه وإقراره ثم تحويله الى مجلس النواب.