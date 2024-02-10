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لبنان

نائب كسرواني: البلدية أهم من رئاسة الجمهورية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-02-2024 | 01:30
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ينشط أحد نواب كسروان هذه الأيام للتواصل مع عدد كبير من أبناء مدينة جونية الكبرى تحسباً لما قد يحدث في ما خص الإنتخابات البلدية والإختيارية .
ولفت مصدر مواكب لعمل هذا النائب أنه عندما سئل عن الإنتخابات الرئاسية قال: إنتخابات بلدية جونية أهم من الرئاسة بالنسبة الي في هذه الدورة .
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وتابع المصدر أن النائب، ولهذه الغاية، يولم أسبوعياً في دارته أو في المطاعم لعدد من الشخصيات الكسروانية، بالإضافة الى شخصيات أمنية وقضائية وحتى إعلامية ودائماً بحضور المرشح الى المجلس البلدي في جونية  وهو من أقرب المقربين لهذا النائب الذي له باع كبير جداً بالعمل الإنمائي الخدماتي والتنموي في هذا القضاء.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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