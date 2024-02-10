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لبنان

الغارات الاسرائيلية تجددت صباحا على الجنوب.. والطيران الاستطلاعي يحلق بكثافة

Lebanon 24
10-02-2024 | 02:42
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اغار الطيران المسيّر الاسرائيلي بصاروخ على منطقة "مطل الجبل" في الخيام ما أدى إلى إصابة 3 سوريين كانوا يعملون في احد البساتين، وهم: محمد ديب الحسن (مواليد ١٩٧١ ) انس تركي ابو راس (مواليد ٢٠٠٤) ومهند خالد السمرا (مواليد 1995) بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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كما استهدف قصف مدفعي اسرائيلي محيط "المسلخ الجديد" في بلدة الخيام.
وصباح اليوم، اطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.
وكان الطيران الاستطلاعي المعادي يحلق فوق  قرى قضائي صور وبنت جبيل. 
وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق بعيد منتصف الليل الفائت، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا وعين الزرقا والضهيرة.
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