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لبنان

ديبلوماسيون: التواصل مع المعارضة "غير ضروري"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-02-2024 | 01:45
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يستمر الوسطاء والمبعوثون الدوليون بالوصول الى لبنان بهدف العمل على وقف اطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل والبحث في افاق التسوية السياسية المقبلة في الداخل اللبناني، وهذا ما يوحي بشكل مستمر بأن الحلّ بات قريباً الى حدّ ما بالرغم من استمرار الاشتباك الاقليمي في اكثر من ساحة وبلد.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض اطراف قوى المعارضة عبروا عن انزعاجهم بشكل كبير من تجاهل الوسطاء والمسؤولين الغربيين لهم، اذ ان الاهتمام بهذه القوى تراجع بشكل لافت في المرحلة الماضية وهذا ما يفتح الباب امام مخاوف فعلية من امكان عقد تسوية من دون الإلتفات الى مصالح الاطراف الداخلية التي تخاصم "حزب الله".
وترى المصادر أن الاتصالات الديبلوماسية لا تتناول تفاصيل التسوية الداخلية المقبلة بل الحل المرتبط بالحرب في الجنوب، وعليه فإن التواصل مع قوى المعارضة قد لا يكون ضرورياً في هذه المرحلة بالذات.


المصدر: لبنان 24

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