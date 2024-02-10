Advertisement

لبنان

بالدولار.. هذا ما كُشف عن سعر الإنترنت

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-02-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1162687-638431500092618345.jpg
Doc-P-1162687-638431500092618345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سعى موزعون للإنترنت في مناطق عديدة إلى إبلاغ مواطنين بضرورة تبديل باقات الإنترنت الشهرية الخاصة بهم تحت ذريعة أن الباقات الحالية بطيئة ويمكن الحصول على أخرى افضل واسرع.
وتبين من خلال هذا الأمر أن "العرض" الجديد الذي قدمه الموزعون يُرتب على المواطنين دفع مبلغ 50 دولاراً أميركياً شهرياً بالحد الأدنى للحصول على إنترنت بسرعة 7 ميغابايت، علماً أن تكلفة هذه الباقة في مناطق أخرى لا تتجاوز الـ35 دولاراً.
Advertisement

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:17 | 2024-02-10
04:16 | 2024-02-10
04:00 | 2024-02-10
04:00 | 2024-02-10
03:51 | 2024-02-10
03:25 | 2024-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24