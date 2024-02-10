بالدولار.. هذا ما كُشف عن سعر الإنترنت

Advertisement

سعى موزعون للإنترنت في مناطق عديدة إلى إبلاغ مواطنين بضرورة تبديل باقات الإنترنت الشهرية الخاصة بهم تحت ذريعة أن الباقات الحالية بطيئة ويمكن الحصول على أخرى افضل واسرع.وتبين من خلال هذا الأمر أن "العرض" الجديد الذي قدمه الموزعون يُرتب على المواطنين دفع مبلغ 50 دولاراً أميركياً شهرياً بالحد الأدنى للحصول على إنترنت بسرعة 7 ميغابايت، علماً أن تكلفة هذه الباقة في مناطق أخرى لا تتجاوز الـ35 دولاراً.