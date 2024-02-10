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لبنان

تعرّضت لحادث مروع.. الطفلة "زينب" أسلمت الروح (صور)

Lebanon 24
10-02-2024 | 01:33
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توفيت الطفلة "زينب أمين بسما" بعد تعرضها لحادث سير مع ذويها في بلدتها عين بعال بالقرب من مدينة صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وفي التفاصيل، تعرضت الطفلة زينب لحادث صدم حيث عمل فريق مختص من مركز الشهيد حسن نجيب بسما الرسالي - عين بعال على نقلها من مستشفى اللبناني الإيطالي الى مستشفى الزهراء في بيروت الا انها ما لبثت ان فارقت الحياة.   
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