استعدوا لمنخفضات جوية مُتتالية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون القسم الثاني من شباط

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان حالة عدم استقرار عبرت فوق لبنان يوم امس الجمعة وسببت تساقطاً للأمطار المحلية خلال فترة بعد الظهر، وتراكمت السحب فوق عكار بحيث تحوّلت الى خلية مطرية طوفانية، ادت الى تشكل السيول المدمرة التي اخترقت عدد كبير من المنازل في وادي خالد وبعض المناطق العكاريّة الشمالية، والحقت اضراراً في الطرقات والسيارات والاراضي الزراعية اذ وصلت نسبة الهطولات خلال اربعة ساعات - بشكل متواصل- الى 64مم، وهي كمية كافية لتُحدث اضراراً جسيمة في وقت قليل، هذا وعلت صيحات المواطنين في المناطق الشمالية وطلبوا النجدة والمساعدة لإنقاذ المحاصرين في المياه ليلاً.بالمقابل، سوف يميل الطقس الى التحسن خلال الويك اند باستثناء بعض الامطار شمالا (عكار) بعد ظهر اليوم السبت مع عواصف رعدية محلية، وتبدأ الحرارة بالارتفاع بسبب هبوب رياح جنوبية شرقية مغبرّة بين الاحد مساء ويوم الثلاثاء ظهراً وقد تلامس سرعتها في جنوب لبنان 75 كم في الساعة،وأضاف: من المنتظر ان يتأثر لبنان بمنخفض جوّي قادم من ايطاليا واليونان اعتباراً من ليل الثلاثاء المقبل (13 شباط)، يحمل معه امطاراً غزيرة وثلوجاً فوق 1900متر، هذا وسوف تتأثر كل من الكويت وقطر ودول الخليج بمنخفض مداري عالي الفعالية اعتباراً من مساء اليوم السبت وتشتد غزارة الامطار لتتحول الى طوفانية في قطر ودبي وابو ظبي والعين والفجيرة ورأس الخيمة ومسقط في عُمان، الامر الذي سيشكل خطراً كبيرا من حيث ارتفاع منسوب المياه على الطرقات وبالتالي السيول والفيضانات وغرق الطرقات.وأكد خنيصر ان منخفضات جوية متتالية نحو لبنان وان شباط بقسمه الثاني سيميل الى البرودة والامطار والثلوج.