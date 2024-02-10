فجر اليوم.. حادث مروع على اوتوستراد طبرجا

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نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٥:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٢/١٠ جريحاً الى مستشفى السان جون في جونية وتقديم الاسعافات الاولية اللازمة ميدانياً لجريح ثانٍ اصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع على اوتوستراد طبرجا-كسروان.توازياً عملوا على استعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب المصابين.كما واسفر الحادث عينه عن سقوط خمسة جرحى اخرين تولت جهات اخرى نقلهم الى مستشفيات المنطقة.