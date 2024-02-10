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لبنان

نصرالله التقى عبد اللهيان.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
10-02-2024 | 02:14
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إستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وزير خارجية ‏الجمهورية ‏الإسلامية في إيران حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له ‏بحضور السفير الإيراني ‏في بيروت السيد مجتبى أماني حيث جرى استعراض لآخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة وخصوصاً في قطاع غزة وجنوب لبنان ‏وبقية جبهات محور المقاومة وتم التباحث حول ‏المستقبل القريب للأوضاع في لبنان ‏والمنطقة. ‏ 
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