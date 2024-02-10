نائب ينعى شقيقته: غصة قلب لا تموت حتّى نموت

كتب الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان على منصة "أكس"، ناعيا شقيقته: "رحيل الأخت غصة قلب

لا تموت حتّى نموت. لقد اشتقت لروح لن تعود. فاجعلها يا رب في جنّات النعيم. رحمك الله أختي العزيزة".

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