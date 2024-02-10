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لبنان

ينشط بترويج المخدّرات في محلة طريق المطار.. هكذا تمّ توقيفه!

Lebanon 24
10-02-2024 | 05:23
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

   في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تُجّار ومروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة حول نشاط أحد مروّجي المخدّرات في محلّة طريق المطار.
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بنتيجة المتابعة التّي قام بها عناصر المكتب، تمّ تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يُدعى "ا. ب" (من مواليد عام 1976، لبناني)، وبتاريخ 06-02-2024، وبعد رصد ومتابعة، نفّذت إحدى دوريّات المكتب، تؤازرها قوّة من المجموعة الخاصّة، كمينًا مُحكمًا أسفر عن توقيفه على متن سيارة نوع "غولف"، وبرفقته المدعو "ب. ن" (من مواليد عام 1999، لبناني).
بتفتيشهما والسيّارة، عُثر بداخلها على كميّة من المخدّرات مقسّمة ومُعدّة للترويج، وهي عبارة عن /46/ ظرفًا من مادّة الكوكايين، وكيس بداخله مادة حشيشة الكيف، ومبلغ مالي ناتج عن بيع المخدّرات.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المُختصّ.
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