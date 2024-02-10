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لبنان

رسمياً وبالليرة.. إليكم كم أصبح بدل النقل لموظفي القطاع الخاص

Lebanon 24
10-02-2024 | 05:32
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أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم السبت، رفع بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع الخاص إلى 450 ألف ليرة لبنانية. 
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وخلال الشهر الماضي، توصلت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام إلى اتفاق يقضي برفع بدل النقل لموظفي القطاع الخاص من 250 ألف ليرة إلى 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل.
 
وأوضح بيان صادر عن الهيئات أواخر شهر كانون الثاني الماضي، أن "البحث في موضوع الأجور في فترة لاحقة يأتي على خلفية التداعيات الاقتصادية السلبية والخسائر التي تكبدتها المؤسسات نتيجة حرب غزة والأحداث في جنوب لبنان، وعدم قدرتها على تحمل أي أعباء إضافية"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع سيتم مناقشته في وقت لاحق، بعد استتباب الأوضاع وعودة النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي السابق لحرب غزة".
 

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