الحاج حسن: لإجراء تدابير فورية تحدّ من التهريب

نقل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن لمجلس الوزراء صرخة أهالي عكار بعد الاضرار التي لحقت بالحقول الزراعية نتيجة العاصفة التي ضربت لبنان.

وخلال الجلسة، لفت الحاج حسن إلى موضوع التهريب "الذي يضر القطاع بشكل كبير من المزارع الى الاسواق وصولا الى المواطن، ويلحق ضرراً كبيراً بالقطاع الاقتصادي اللبناني ويؤثر على جميع الخطوات والخطط التي تعتمدها وزارة الزراعة من أجل تعزيز وتطوير القطاع والتي يُعتبر أهم عواملها خلق شبكة أمان للمزارع اللبناني الذي تبدأ سلسلة الانتاج من جهوده".

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وطالب "باجراء تدابير فورية من اجل وضع حد لهذه العمليات التي تضر بالاقتصاد الوطني اللبناني".