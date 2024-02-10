بشأن الرواتب.. إليكم ما أعلنه وزير التربية

أكد وزير التربية عباس الحلبي حرص الحكومة على تأمين العدالة بين الموظفين في مختلف القطاعات إذا أرادت إعطاء زيادات على الرواتب، وقال: "هذا الأمر يُدرس وأيّ خطأ في الحساب يمكن أن يؤدي إلى تغيير سعر الصرف".

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كلام الحلبي جاء خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء عقب الجلسة التي عُقدت اليوم السبت في السرايا الحكومي، وقال: "كي لا نقع بما وقعنا فيه من خطأ إقرار سلسلة الرتب والرواتب هناك المزيد من الاجتماعات الأسبوع المقبل والاتجاه لعدم تخطّي سقف الحكومة".

وفي سياقٍ آخر، قال الحلبي إن مجلس الوزراء كلف وزير المهجرين عصام شرف الدين إعداد تقريرٍ عن ملف النازحين السوريين.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر اليوم أيضاً رفع بدل النقل اليومي لموظفي القطاع الخاص من 250 ألف ليرة إلى 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل.