منخفض جوي جديد بطريقه الى لبنان في هذا التاريخ!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.





ويسيطر طقس متقلب محليا على لبنان مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا حتى مساء اليوم السبت، حيث يتحول إلى مستقر مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، وسيطرة الرياح الشرقية الجافة والمغبرة يومي الاثنين والثلاثاء.



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الطقس المتوقع في لبنان: ومن المتوقع أن يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بمنخفض جوي ماطر اعتبارا من فجر الأربعاء.الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا شمال البلاد خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، يستقر الطقس تدريجيا من بعد الظهر مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ5 درجات مع سيطرة ونشاط للرياح الشرقية الدافئة والجافة وظهور الغبار في الأجواء.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود ال4 درجات على الأقل مع رطوبة منخفضة صباحا ورياح شرقية ناشطة جنوبا مع غبار في الأجواء، ترتفع نسبة الرطوبة مساء ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ليلا خاصة شمال البلاد كما تنشط الرياح أحيانا.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 19 درجة، في الداخل من 5 إلى 18 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية إلى شمالية ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.



- الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.



- حرارة سطح الماء: 19°م.



- الضغط الجوي: 1022 HPA. أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,27 ساعة غروب الشمس: 17,18