سلام: لتعيين مجلس وطني للضمان

طالب وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بتعيين مجلس وطني للضمان.

وكتب على منصة "اكس": "إذا لم يعين مجلس وطني للضمان فإن كل المعنيين يتحملون تأثير ذلك على قطاع التأمين".