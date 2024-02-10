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لبنان

سلام: لتعيين مجلس وطني للضمان

Lebanon 24
10-02-2024 | 07:23
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طالب وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بتعيين مجلس وطني للضمان.
 
 
وكتب على منصة "اكس": "إذا لم يعين مجلس وطني للضمان فإن كل المعنيين يتحملون تأثير ذلك على قطاع التأمين".
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أمين سلام

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