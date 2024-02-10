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لبنان

كيف علّق رئيس بلدية جدرا على استهدافها؟

Lebanon 24
10-02-2024 | 08:06
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أكد رئيس بلدية جدرا الأب جوزيف القزي أن الاعتداء الذي طال بلدة جدرا هو اعتداء على كل لبنان، واسرائيل هي عدو يستهدف كل لبنان.

وقال لـ"لبنان 24": "لدينا شهيدان وجرحى ابرزهم سائق السيارة وهو فلسطيني الجنسية".
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وقال إن بلدة جدرا مسالمة ومكادحة وهي منطقة جزء من لبنان.
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