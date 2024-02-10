كيف علّق رئيس بلدية جدرا على استهدافها؟

Advertisement

أكد رئيس بلدية جدرا الأب جوزيف القزي أن الاعتداء الذي طال بلدة جدرا هو اعتداء على كل لبنان، واسرائيل هي عدو يستهدف كل لبنان.وقال لـ"لبنان 24": "لدينا شهيدان وجرحى ابرزهم سائق السيارة وهو فلسطيني الجنسية".وقال إن بلدة جدرا مسالمة ومكادحة وهي منطقة جزء من لبنان.