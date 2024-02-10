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لبنان

"حزب الله" يعلن السيطرة على مسيرة للعدو الإسرائيلي

Lebanon 24
10-02-2024 | 08:45
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صد عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: 
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، سيطر مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة". ‏
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