"حزب الله" يعلن السيطرة على مسيرة للعدو الإسرائيلي

صد عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، سيطر مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة". ‏

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