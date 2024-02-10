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لبنان
"حزب الله" يعلن السيطرة على مسيرة للعدو الإسرائيلي
Lebanon 24
10-02-2024
|
08:45
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صد عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، سيطر مجاهدو المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة".
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