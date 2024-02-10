هكذا علّق اللواء ابراهيم على الاغتيالات التي تنفّذها اسرائيل في لبنان

كتب اللواء عباس ابراهيم على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي: "الاغتيالات التي ينفذها العدو الإسرائيلي المحتل على الأراضي اللبنانية وفي عمقها، ومن قبلها تهجير المدنيين فيما عشرات الطائرات الحربية تحلق في سمائه، على ما اعلن مسؤولوه، تعني: سقوط كل شيء والعودة إلى ما قبل العام 2000، هناك معادلات جديدة تتصل بتسعينات القرن الماضي وتعود بالامور إلى ما قبل تفاهم نيسان".

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