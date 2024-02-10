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لبنان

نجل صحافي لبناني يتعرّض لعملية سلب.. وهذا ما حصل معه!

Lebanon 24
10-02-2024 | 12:29
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تعرّض الشاب توماس بولس، نجل الصحافي ريمون بولس، لعملية سلب بقوة السلاح في منطقة الرابية- طريق النقاش.

وفي التفاصيل، قام أحد الاشخاص الذي ينتحل اسماً غير اسمه الحقيقي، استدرجه بحجة رؤية سيارة يعرضها الجاني للبيع، ولما تلاقيا هدّده الاخير بمسدس حربي صوّبه نحوه، وسلبه مبلغ ألفي دولار ولاذ بالفرار.
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وقد تم تقديم شكوى بالحادث إلى مخفر انطلياس. (الوكالة الوطنية)

 

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