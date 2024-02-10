غادر منزله ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

Advertisement

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: عماد أحمد غنوم (من مواليد عام 1979، لبناني)، الذي غادر منذ حوالى اليومين منزله الكائن في بلدة الفوار / قضاء زغرتا، ولم يعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر الرميله في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 660003-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.