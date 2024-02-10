قصف كاد يؤدي لمجزرة في حولا.. تفاصيل مروّعة عمّا جرى!

استُشهد مواطن لبناني من آل الحسين وأصيب 9 آخرون، إبان قصفٍ إسرائيلي استهدف بلدة حولا، مساء اليوم السبت.



Advertisement وفي التفاصيل، وبعد الانتهاء من الصلاة من المسجد في حولا، خرج الأطفال باتجاه الباب، وعندها باغتتهم قذيفة مدفعية إسرائيلية عيار 155 ملم، فيما أطلق العدو أيضاً صاروخاً من طائرة مسيرة باتجاه المسجد. وفي التفاصيل، وبعد الانتهاء من الصلاة من المسجد في حولا، خرج الأطفال باتجاه الباب، وعندها باغتتهم قذيفة مدفعية إسرائيلية عيار 155 ملم، فيما أطلق العدو أيضاً صاروخاً من طائرة مسيرة باتجاه المسجد.