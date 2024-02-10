Advertisement

لبنان

قصف كاد يؤدي لمجزرة في حولا.. تفاصيل مروّعة عمّا جرى!

Lebanon 24
10-02-2024 | 13:13
A-
A+
Doc-P-1162866-638431929880418196.png
Doc-P-1162866-638431929880418196.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استُشهد مواطن لبناني من آل الحسين وأصيب 9 آخرون، إبان قصفٍ إسرائيلي استهدف بلدة حولا، مساء اليوم السبت.

Advertisement
وفي التفاصيل، وبعد الانتهاء من الصلاة من المسجد في حولا، خرج الأطفال باتجاه الباب، وعندها باغتتهم قذيفة مدفعية إسرائيلية عيار 155 ملم، فيما أطلق العدو أيضاً صاروخاً من طائرة مسيرة باتجاه المسجد.

الجدير بالذكر أنّ العدو كان يستهدف بصواريخ المسيرة كل من حاول الاقتراب من الجرحى.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-02-10
16:54 | 2024-02-10
16:00 | 2024-02-10
15:37 | 2024-02-10
15:06 | 2024-02-10
14:43 | 2024-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24