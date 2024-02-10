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لبنان
ما الذي كشفه الوفد الفرنسي الذي زار لبنان مؤخراً؟
Lebanon 24
10-02-2024
|
13:13
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أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن الوفد الفرنسي الذي زار لبنان مؤخراً، كشف عن زيارة الوزير جان إيف لودريان الى بيروت خلال الايام العشرة المقبلة.
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