Advertisement

لبنان

ما الذي كشفه الوفد الفرنسي الذي زار لبنان مؤخراً؟

Lebanon 24
10-02-2024 | 13:13
A-
A+
Doc-P-1162868-638431932058119871.jpeg
Doc-P-1162868-638431932058119871.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن الوفد الفرنسي الذي زار لبنان مؤخراً، كشف عن زيارة الوزير جان إيف لودريان الى بيروت خلال الايام العشرة المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لا تسوية في لبنان قبل آذار.. ولودريان في بيروت بعد جولة "سفراء الخماسية"
lebanon 24
11/02/2024 01:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان لن يحمل جديداً وسيركّز على مواصفات الرئيس اللبناني دون الأسماء
lebanon 24
11/02/2024 01:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لودريان قريباً في بيروت"... وهذا ما كشفه السفير الفرنسي عن دعم بلاده للبنان
lebanon 24
11/02/2024 01:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تجربة جديدة.. سلاف فواخرجي تكتب أغنية لفنانة لبنانية من هي؟
lebanon 24
11/02/2024 01:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

لودريان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-02-10
16:54 | 2024-02-10
16:00 | 2024-02-10
15:37 | 2024-02-10
15:06 | 2024-02-10
14:43 | 2024-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24