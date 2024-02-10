عملية من لبنان ضدّ كريات شمونة.. و "هدف غير عادي" تم قصفه!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم، أنه قصف منشأة "بيت الجندي" الإسرائيلية داخل مستعمرة كريات شمونة.

ولفت الحزب إلى أن هذا الإستهداف جاء رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية.