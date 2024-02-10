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لبنان

عملية من لبنان ضدّ كريات شمونة.. و "هدف غير عادي" تم قصفه!

Lebanon 24
10-02-2024 | 13:26
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم، أنه قصف منشأة "بيت الجندي" الإسرائيلية داخل مستعمرة كريات شمونة.
ولفت الحزب إلى أن هذا الإستهداف جاء رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية.
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